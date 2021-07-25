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Шесть человек в селе Кейден Кызылординской области претендуют на пост акима

25 Июля 2021 13:52
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Шесть человек в селе Кейден Кызылординской области претендуют на пост акима

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Наибольшее количество кандидатов на пост сельского акима зарегистрированы в селе Кейден Жанакорганского района, в Кызылординской области. Шесть человек претендует на пост акима сельского округа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В округе свыше 500 человек имеют возможность отдать свой голос на выборах. Половина из них уже проголосовали на избирательных участках.

Самому старшему кандидату - 61 год, самый молодой 1985 года рождения. Двое из кандидатов представлены политическими партиями, остальные являются самовыдвиженцами.

«В сельский округ входят населенные пункты Кейден и Аккум. Жители активно голосуют на выборах. Наблюдатели внимательно следят за ходом выборов. Никаких правонарушений не зафиксировано. Соблюдаются соответствующие санитарные меры», - отметила председатель избирательного участка №341 Айжан Шерубаева.

Житель села Альназар Абильгазиев признался, что рад участвовать в столь важном политическом событии. По его словам, это поспособствует дальнейшему развитию села.

«Каждое политическое событие возлагает большую ответственность на жителей. Сегодня я сделал свой выбор. Думаю, что человек, получивший доверие народа, будет работать только во благо села», - считает Альназар Абильгазиев.

По области в Жанакорганском районе выберут наибольшее число акимов. В 13 сельских округах здесь проходят выборы.

По словам председателя районной избирательной комиссии Султана Ибрагимова, в 17 избирательных участках, в 13 сельских округах 45 человек зарегистрированы в качестве кандидатов. В селе Кейден - шесть человек, в селах Келинтобе, Кыраш, Косуйенки, Манап - по четыре человека, в селах Жаманбай батыра, Талап, Байкенже, Екпинди, Озгент, Кожамберди, Кожакенте - по три человека и в Коктобе - два человека.



Арайлым Мурат


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#Кызылординская область   #Общество   #Выборы акимов  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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