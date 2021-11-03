Шесть человек умерли от пневмонии с признаками КВИ в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Семь случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции зафиксировано в Казахстане, шесть летальных исходов и 25 человек выздоровели. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано заболевших – 79659, летальных случаев - 5042, выздоровевших - 68942.