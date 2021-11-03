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Шесть человек умерли от пневмонии с признаками КВИ в Казахстане
3 Ноября 2021 08:36
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Семь случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции зафиксировано в Казахстане, шесть летальных исходов и 25 человек выздоровели. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано заболевших – 79659, летальных случаев - 5042, выздоровевших - 68942.
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