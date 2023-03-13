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    16:42, 13 Март 2023 | GMT +6

    Шесть человек стали жертвами мощного циклона в Перу

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    Фото: Reuters
    ЛИМА. КАЗИНФОРМ - Шесть человек стали жертвами мощного циклона в Перу за последние несколько дней, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

    Циклон вызвал проливные дожди, разрушив сотни домов и вызвав серьезные разрушения в северных районах латиноамериканской страны, сообщили власти.

    Правительство объявило чрезвычайное положение. Пострадавшим от циклона сильнее всего стал регион Яку, который включает Ламбаеке, Пьюра и Тумбес.

    Национальный институт гражданской обороны Перу сообщил, что наводнение, произошедшее в Яку, унесло жизни шести человек. По информации института, с начала сезона дождей, начавшегося несколько месяцев назад, в Перу погибли 58 человек.


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