ЛИМА. КАЗИНФОРМ - Шесть человек стали жертвами мощного циклона в Перу за последние несколько дней, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

Циклон вызвал проливные дожди, разрушив сотни домов и вызвав серьезные разрушения в северных районах латиноамериканской страны, сообщили власти.

Правительство объявило чрезвычайное положение. Пострадавшим от циклона сильнее всего стал регион Яку, который включает Ламбаеке, Пьюра и Тумбес.

Национальный институт гражданской обороны Перу сообщил, что наводнение, произошедшее в Яку, унесло жизни шести человек. По информации института, с начала сезона дождей, начавшегося несколько месяцев назад, в Перу погибли 58 человек.