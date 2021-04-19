Шесть человек спасли в районе пика Шымбулак спасатели РОСО

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда спасли 6 человек в районе пика Шымбулак, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«18 апреля 2021 года, в дежурную часть Республиканского оперативно-спасательного отряда, поступило тревожное сообщение. Координатор известной турфирмы сообщила о туристах, которые не могут спуститься с пика Шымбулак (3450 метров над уровнем моря) из-за сильной непогоды», - сообщил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали.

Оперативная группа РОСО, в количестве 7 человек личного состава, включая кинологический расчет, выехала на место происшествия. Во время следования, спасатели РОСО получили геолокационные данные с местом положения туристов. Добравшись до урочища Шымбулак на оперативном автомобиле, сотрудники РОСО выдвинулись к пострадавшим пешком.

Туристов обнаружили на вершине пика. Как оказалось, когда туристы добрались до конечной точки маршрута, погода начала стремительно портиться, местность заволокло туманом, начали бить молнии, тропы не было видно. Со слов гида, сопровождавшего группу, когда очередная молния ударила в землю в непосредственной близости от людей, было принято решение укрыться от непогоды в одном из горных кулуаров. Через некоторое время погода начала налаживаться, пострадавшие покинули кулуар и вернулись на вершину, откуда вызвали спасателей РОСО. Когда оперативная группа обнаружила пострадавших, они были напуганы, в медицинской помощи никто не нуждался.

Спасатели РОСО сопроводили туристов до парковки в районе Шымбулака.

«Сотрудники РОСО напоминают, прежде чем отправляться в поход, нужно обязательно ознакомиться с прогнозом погоды в горах, необходимо иметь с собой дополнительную теплую одежду и не забывать внешний аккумулятор для мобильного телефона. Такие несложные правила, могут спасти Вам жизнь», - отметил Талгат Уали.