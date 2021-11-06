Шесть человек скончались от ковидной пневмонии в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 4.11.2021 г. зафиксировано 116 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 6 летальных исходов и 176 человек выздоровели. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

Всего с 13 марта 2020 г. зарегистрировано: заболевших – 80184, летальных случаев - 5065, выздоровевших - 69692.