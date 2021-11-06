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Шесть человек скончались от ковидной пневмонии в Казахстане
6 Ноября 2021 08:36
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 4.11.2021 г. зафиксировано 116 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 6 летальных исходов и 176 человек выздоровели. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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Всего с 13 марта 2020 г. зарегистрировано: заболевших – 80184, летальных случаев - 5065, выздоровевших - 69692.
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