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Шесть человек скончались от коронавируса и пневмонии за сутки в РК
17 Января 2022 09:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За сутки, по данным на 15 января, в Казахстане зарегистрировано 4 умерших от коронавирусной инфекции и 2 от пневмонии с признаками коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
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Опубликованы также данные по регионам.
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