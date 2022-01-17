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Шесть человек скончались от коронавируса и пневмонии за сутки в РК

17 Января 2022 09:00
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Шесть человек скончались от коронавируса и пневмонии за сутки в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За сутки, по данным на 15 января, в Казахстане зарегистрировано 4 умерших от коронавирусной инфекции и 2 от пневмонии с признаками коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

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Опубликованы также данные по регионам.


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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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