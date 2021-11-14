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Шесть человек пострадало и один погиб в ДТП на Рудненской трассе

14 Ноября 2021 21:53
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Шесть человек пострадало и один погиб в ДТП на Рудненской трассе

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Сегодня на трассе Костанай-Рудный произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали 6 человек и один человек погиб, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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ДТП случилось в 14:30 на 38 километре трассы Костанай-Рудный, в котором столкнулись три автомашины.

«Обстоятельства ДТП уточняет следственно-оперативная группа. В настоящий момент известно, что 57-летний водитель автомашины «Kia Sportage», двигаясь из города Костанай в Рудный, совершил касательное столкновение с попутно двигающейся автомашиной «Ваз 2170», состоящей на российском учете, под управлением 24-летнего водителя. После столкновения автомашина «Kia Sportage» выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомашиной марки «Ваз 2115» под управлением 51-летнего водителя», - прокомментировали в ведомстве.

В результате ДТП один человек погиб, 6 - получили ранения.

В полиции сообщили, что по факту ДТП начато досудебное расследование, предусмотренное статьей 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».

Ранее сообщалось о том, что в ДТП на трассе близ Джангельдинского района погибли трое жителей села Торгай.

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#Костанайская область   #ДТП   #Происшествия   #Транспорт   #Регионы  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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