Шесть человек пострадали в результате падения лифта в жилом доме в Семее

В Семее в результате обрушения лифта в многоэтажном доме пострадали 6 человек, передает агентство Kazinform.

Инцидент произошел 8 мая в полдень.

— Около 11.40 в многоквартирном жилом доме по проспекту Ауэзова, 3 лифт упал в шахту. Установлено, что в лифте находились 6 человек. Из-за превышения допустимой массы оборвались лифтовые кабели, — сообщили в городском акимате.

В настоящее время пострадавшие доставлены в больницу города. Им оказывается медицинская помощь.