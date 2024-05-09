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    21:56, 08 Май 2024 | GMT +6

    Шесть человек пострадали в результате падения лифта в жилом доме в Семее

    Шесть человек получили переломы в результате падения лифта в жилом доме в Семее
    Фото: УП Семей

    В Семее в результате обрушения лифта в многоэтажном доме пострадали 6 человек, передает агентство Kazinform.

    Инцидент произошел 8 мая в полдень.

    — Около 11.40 в многоквартирном жилом доме по проспекту Ауэзова, 3 лифт упал в шахту. Установлено, что в лифте находились 6 человек. Из-за превышения допустимой массы оборвались лифтовые кабели, — сообщили в городском акимате.

    В настоящее время пострадавшие доставлены в больницу города. Им оказывается медицинская помощь.

    — В результате происшествия никто не погиб. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие, — говорится в сообщении.

    Теги:
    Семей Пострадавшие Лифт Происшествия
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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