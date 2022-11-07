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Шесть человек пострадали в авариях за выходные дни в СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
7 Ноября 2022, 20:38
Шесть человек пострадали в авариях за выходные дни в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На дорогах Северо-Казахстанской области за выходные дни зарегистрировали 24 дорожно-транспортных происшествия. В четырех из них пострадали шесть человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, патрульная полиция и участковые инспекторы выходные провели в усиленном режиме работы. Обеспечивали дорожную безопасность и охраняли общественный порядок.

«В связи с ухудшением погодных условий, понижением температуры, выпадением осадков и образованием наледи необходимо неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, своевременно заменить автошины и следить за техсостоянием своих транспортных средств. В особенности – следить за дистанцией и правилами маневрирования», - сказал начальник управления местной полицейской службы Айдын Байматов.

В субботу в регионе прошел снегопад. В Петропавловске за сутки выпало семь мм осадков.


Северо-Казахстанская область   ДТП   Происшествия  
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