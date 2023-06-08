Шесть человек пострадали при нападении с ножом в парке во Франции

АНСИ. КАЗИНФОРМ - Шесть человек, в том числе четверо детей, получили ножевые ранения в результате нападения в городе Анси на востоке Франции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

Мужчина, вооруженный ножом, напал на группу детей в возрасте около трех лет в 9:45 утра в парке у городского озера. Дети находились на утренней прогулке вместе с воспитателями.

После нападения на детей мужчина ранил пожилого человека, а при попытке скрыться был сам ранен в ногу и арестован.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что нападавшего арестовали благодаря быстрой реакции сил безопасности.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее «абсолютно трусливой атакой».

«Дети и один взрослый находятся на грани жизни и смерти. Нация в шоке», - сказал он.

AFP уточняет, что в критическом состоянии находятся двое детей и один взрослый.

По данным телеканала BFMTV и агентства AFP, которые ссылаются на источники в полиции, мужчина рассказал, что он - сирийский беженец, ищущий убежища во Франции. По другим данным, он уже получил убежище в Швеции.

Личность нападавшего проверяется и пока не подтверждена. По данным источников, мужчина ранее не попадал в поле зрения французских спецслужб.

На место происшествия выехала премьер-министр Франции Элизабет Борн. Национальное собрание Франции объявило минуту молчания во время заседания в связи со случившимся.

За последнее десятилетие Франция стала объектом целой серии атак исламистов, в том числе на журнал Charlie Hebdo и концертный зал Bataclan в 2015 году и Ниццу в 2016-м.

Город Анси с населением около 135 тысяч человек находится во Французских Альпах, недалеко от Женевы в Швейцарии.