Шесть человек пострадали от угарного газа в Восточном Казахстане

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Восточном Казахстане за выходные дни от угарного газа пострадали шесть человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление снижения рисков бедствий и контроля в области гражданской защиты ДЧС ВКО.

В департаменте рассказали, в накануне в районную больницу города Алтай поступило сразу пять человек с признаками отравления угарным газом. Целая семья из четырех человек обратилась за помощью к врачу из-за того, что несвоевременно прочистила дымоход печи от сажи. Супругам и их сыновьям-подросткам врачи диагностировали отравление угарным газом средней степени тяжести. Чуть позже, в эту же больницу поступил еще один 44-летний житель Алтая. Мужчина закрыл задвижку дымохода, что является нарушением требований пожарной безопасности.

Похожая история произошла и в городе Семей. Из-за неочищенного дымохода и отсутствия тяги в отделение реанимации была госпитализирована 19-летняя девушка. Пострадавшая жаловалась на сильное головокружение, помутненное сознание.

Отметим, что все всех случаях несколько месяцев назад по данным адресатам личным составом ДЧС ВКО проводился подворовой обход, с целью предупредить граждан, как необходимо правильно содержать и эксплуатировать печь. До людей были доведены инструкции и рекомендации. Однако, не все, как показывает статистика, должным образом подходят к вопросам профилактики и превентивных мероприятий. Прошло уже 5 месяцев с начала отопительного периода, а люди до сих пор не прочистили дымоход от сажи.

«Самое опасное время для топки печи, когда на улице не сильно холодно. Отсутствует тяга. Тем более, если печь не прочищена, вероятность отравления в два раза выше. Мы всегда говорим людям при проведении рейдов, сходов, что до наступления отопительного сезона в обязательном порядке следует прочистить печь. На сегодняшний день по ВКО зарегистрировано 33 пострадавших от угарного газа, из них в 15 случаях из-за забитого дымохода, в 14 случаях – закрытая заслонка, в четырех – отсутствие тяги», - пояснила главный специалист Управления снижения рисков бедствий и контроля в области гражданской защиты ДЧС ВКО Анастасия Скляр.