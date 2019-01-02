Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11:55 238
-
-
-
-
-
09:53 1857
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:55 320
-
вчера 23:42 342
-
вчера 23:35 355
-
вчера 23:13 326
-
вчера 23:00 461
-
вчера 22:06 360
-
вчера 21:17 338
-
-
вчера 19:19 368
-
вчера 18:41 6402
-
-
-
вчера 16:53 438
Шесть человек погибло в железнодорожной аварии в Дании
2 Января 2019 16:41 69
Поделиться:
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Полиция острова Фюн сообщила, что на мосту Большой Бельт погибло 6 человек и 16 ранено. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт полиции.
Новости по теме20 человек погибли, 165 пострадали в результате цунами в Индонезии Тела восьми человек обнаружили в аварийной шахте в Пермском крае
«Полиция острова Фюн заявляет, что в настоящее время на мосту Большой Бельт погибло 6 человек и 16 ранено. Авария произошла в 07:35 утра», - отмечается в сообщении.
Полиция и службы спасения работают на месте происшествия.
Ключевые слова: Происшествия,
Поделиться:
Загрузка...
Читайте также
- Станция техобслуживания горела в Алматинской области
- Тело девятого погибшего извлекли из-под завалов дома в Магнитогорске
- Из-за взорвавшейся в руках петарды актюбинец попал в реанимацию
- Инцидент в Манчестере: теракт или нет
- Десятимесячного ребенка достали живым из-под завалов дома в Магнитогорске
- Девочка отравилась угарным газом в Павлодаре
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн