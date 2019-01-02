Шесть человек погибло в железнодорожной аварии в Дании

АСТАНА. КАЗИНФОРМ ­- Полиция острова Фюн сообщила, что на мосту Большой Бельт погибло 6 человек и 16 ранено. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт полиции.

«Полиция острова Фюн заявляет, что в настоящее время на мосту Большой Бельт погибло 6 человек и 16 ранено. Авария произошла в 07:35 утра», ­ - отмечается в сообщении.



Полиция и службы спасения работают на месте происшествия.