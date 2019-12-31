Шесть человек погибли во время обрушения туннеля в Китае

ТАЙЮАНЬ. КАЗИНФОРМ - Шесть человек погибли во время обрушения строящегося туннеля в провинции Шаньси на севере Китая. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

Несчастный случай произошел около 4 часов вечера в понедельник в городе Цзиньчэн. На момент обрушения в туннеле находились шесть рабочих, сообщают местные власти.

Одного удалось вытащить из руин и доставить в больницу, где он позже и скончался. По данным на вторник спасатели извлекли тела еще пяти жертв из разрушенного туннеля.

Около 200 кубометров мусора заблокировали туннель. Ведется расследование.

Фото: apa.az