Шесть человек погибли в результате землетрясения в Индонезии

АНКАРА. АНАДОЛУ-КАЗИНФОРМ - В результате землетрясения магнитудой 6 баллов в провинции Восточная Ява в Индонезии погибли 6 человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

Согласно информации Центра геологических исследований США, эпицентр землетрясения находился в 44 километрах к юго-западу от города Гонданлеги Кулон, очаг залегал на глубине 82,3 километра.

Представитель Национального центра управления стихийными бедствиями Индонезии Радитья Жати сообщил, что, по предварительным данным, погибли 6 человек в городах Лумаджанг и Маланг.

По его словам, множество домов разрушены, поисково-спасательные работы продолжаются.

Между тем Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии (BMKG) сообщило, что мощность землетрясения составила 6,7 балла.