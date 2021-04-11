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    22:51, 10 Апрель 2021 | GMT +6

    Шесть человек погибли в результате землетрясения в Индонезии

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    АНКАРА. АНАДОЛУ-КАЗИНФОРМ - В результате землетрясения магнитудой 6 баллов в провинции Восточная Ява в Индонезии погибли 6 человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

    Согласно информации Центра геологических исследований США, эпицентр землетрясения находился в 44 километрах к юго-западу от города Гонданлеги Кулон, очаг залегал на глубине 82,3 километра.

    Представитель Национального центра управления стихийными бедствиями Индонезии Радитья Жати сообщил, что, по предварительным данным, погибли 6 человек в городах Лумаджанг и Маланг.

    По его словам, множество домов разрушены, поисково-спасательные работы продолжаются.

    Между тем Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии (BMKG) сообщило, что мощность землетрясения составила 6,7 балла.


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