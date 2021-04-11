22:51, 10 Апрель 2021 | GMT +6
Шесть человек погибли в результате землетрясения в Индонезии
АНКАРА. АНАДОЛУ-КАЗИНФОРМ - В результате землетрясения магнитудой 6 баллов в провинции Восточная Ява в Индонезии погибли 6 человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».
Согласно информации Центра геологических исследований США, эпицентр землетрясения находился в 44 километрах к юго-западу от города Гонданлеги Кулон, очаг залегал на глубине 82,3 километра.
Представитель Национального центра управления стихийными бедствиями Индонезии Радитья Жати сообщил, что, по предварительным данным, погибли 6 человек в городах Лумаджанг и Маланг.
По его словам, множество домов разрушены, поисково-спасательные работы продолжаются.
Между тем Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии (BMKG) сообщило, что мощность землетрясения составила 6,7 балла.