Шесть человек погибли в результате землетрясения на востоке Афганистана

КАБУЛ-СИНЬХУА. КАЗИНФОРМ - В понедельник на востоке Афганистана произошло землетрясение магнитудой 5,3, об этом сообщается на сайте Геологической службы США. Местное чрезвычайное ведомство проинформировало о шести погибших и девяти пострадавших, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

Глава управления по борьбе со стихийными бедствиями и гуманитарным вопросам провинции Кунар Эхсануллах Эхсан сообщил, что подземный толчок произошел в западной части провинции. По имеющейся информации, шесть человек погибли, девять получили ранения, десятки домов были повреждены.

По данным Геологической службы США, землетрясение произошло в 02:27 по местному времени, его эпицентр находился в 34 км к северо-востоку от административного центра провинции Нангархар Джелалабада, очаг залегал на глубине 10 км.

22 июня этого года на востоке Афганистана произошло мощное землетрясение, жертвами которого стали более 1 тыс. человек, почти 2 тыс. пострадали, десятки тысяч домов были разрушены.

Фото: cnbcfm.com











