Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС
Шесть человек погибли в результате ДТП в Алматинской области
13 Октября 2022, 21:35

Шесть человек погибли в результате ДТП в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ –13 октября около 17:30 часов в Енбекшиказахском районе Алматинской области произошло ДТП с участием автомашин «Mercedes» и «Subaru», в котором шесть человек погибли и четыре травмированы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

По предварительным данным, 28-летний водитель «Mercedes» на 69 км трассы Алматы-Кокпек-Коктал, выехав на полосу встречного движения, допустил касательное столкновение с транспортным средством «Subaru», далее потеряв управление, врезался в дерево на обочине дороги.

На месте происшествия погибли шесть человек, находившиеся в автомашине «Mercedes», четыре из которых несовершеннолетние. Ещe четверо пострадавших с различными травмами госпитализировали в ближайшую больницу. В автомашине «Mercedes» 1992 года выпуска находились 10 человек, семь из которых несовершеннолетние.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства. По факту с назначением необходимых экспертиз начато досудебное расследование.

Фото: t.me/POLICE_of_KZ




Новости по теме
Пешеход пострадал при ДТП в Петропавловске
Перевозивший антифриз грузовик съехал в кювет на трассе в Петропавловске
Из-за снега за сутки произошло 14 аварий в Петропавловске
Читайте также
Пешеход пострадал при ДТП в Петропавловске
Перевозивший антифриз грузовик съехал в кювет на трассе в Петропавловске
Тление угольного штыба обнаружено на шахте в Шахтинске
Землетрясение произошло в 33 км на юг от Алматы
Из-за снега за сутки произошло 14 аварий в Петропавловске
Водители автобуса и легковушки устроили драку на дороге в Алматы
Десятки иностранных туристов захвачены в Перу
Один человек погиб из-за обрыва троса лифта в Петропавловске
Новости партнеров
Популярное
1 Наркосбытчика и содержателя порностудии задержали в Алматы
2 Еще один автомобильный мост откроют в Астане в 2023 году
3 Как идет строительство ТЭЦ-3 в Астане
4 Рабочая группа проверит законность выдачи ряда лицензий на геологоразведку в РК
5 Где и когда смотреть бой Айдоса Ербосынулы за титул чемпиона мира

Лента новостей

Тенденции
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору
Данияр Ашимбаев
Задачей кандидатов в Президенты является продвижение партийных брендов
Архив