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Шесть человек погибли в ДТП возле Караганды

Автор:  
Агата Мухамеджанова
20 Июня 2023, 22:01
Шесть человек погибли в ДТП возле Караганды Фото: t.me/POLICE_of_KZ

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Два автомобиля столкнулись на трассе под Карагандой. Шесть человек погибли, двое доставлены в больницу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Трагедия произошла сегодня, 20 июня, около 18.15 часов на автодороге республиканского значения Алматы-Екатеринбург, не доезжая 20 км до г. Караганды.

«Произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомашин: «Тойота Камри» и «Ниссан».

В результате ДТП шесть человек, в том числе два водителя, скончались на месте происшествия. Двое несовершеннолетних детей с различными травмами доставлены в медицинское учреждение», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Факт зарегистрирован в полиции, назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

Департамент полиции Карагандинской области просит водителей соблюдать правила дорожного движения и не превышать скоростной режим.


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