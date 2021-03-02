Шесть человек погибли в ДТП в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — На трассе Костанай - Аулиеколь в результате лобового столкновения двух джипов погибли шестеро человек, передаёт корреспондент МИА «Кзаинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

Крупная авария произошла сегодня в 16:30 часов на 69 километре трассы, ведующей из Костаная в Аулиеколь, между посёлком Новонеженка и Лаврентьевка.

«Произошло лобовое столкновение двух джипов. На месте работают автопатрули и следственно-оперативная группа. На настоящий момент известно, что в ДТП погибли 6 человек», - прокомментировали в департаменте полиции области.

В ведомстве также сообщили, что подробности происшествия и дополнительная информация будут предоставлены позже.