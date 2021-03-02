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    17:20, 02 Март 2021 | GMT +6

    Шесть человек погибли в ДТП в Костанайской области

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — На трассе Костанай - Аулиеколь в результате лобового столкновения двух джипов погибли шестеро человек, передаёт корреспондент МИА «Кзаинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

    Крупная авария произошла сегодня в 16:30 часов на 69 километре трассы, ведующей из Костаная в Аулиеколь, между посёлком Новонеженка и Лаврентьевка.

    «Произошло лобовое столкновение двух джипов. На месте работают автопатрули и следственно-оперативная группа. На настоящий момент известно, что в ДТП погибли 6 человек», - прокомментировали в департаменте полиции области.

    В ведомстве также сообщили, что подробности происшествия и дополнительная информация будут предоставлены позже.


    Теги:
    МВД РК ДТП Происшествия, ЧС Костанайская область Общество Правоохранительные органы
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