Шесть человек погибли в ДТП в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сегодня на трассе Актобе-Астрахань в 3 километрах от поселка Бестамак произошло ДТП, в котором погибли шесть человек, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП области.

Примерно в 12:15 часов на трассе «Актобе-Астрахань» 24-летний водитель автомашины «Тойота-Ипсун», по предварительной версии, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомашиной «Лада-Ларгус» под управлением 46-летнего водителя.

«В результате ДТП на месте погиб водитель и пассажир автомашины «Лада-Ларгус». Еще 5 человек были доставлены в центральную районную больницу в город Алга, где от полученных травм скончались 4 человека. По факту ДТП начато досудебное расследование», - прокомментировал пресс-секретарь ДП Ерболат Саркулов.