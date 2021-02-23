Шесть человек погибли в ДТП на автодороге Уральск-Атырау

УРАЛЬСК. КАЗИНФОМ - Шесть человек погибли в страшной аварии на автодороге Уральск-Атырау. Еще один человек с различными травмами доставлен в сельскую больницу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Mgorod.kz.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, жуткое ДТП произошло сегодня, 22 февраля, на трассе Уральск-Атырау, недалеко от поселка Тайпак. На автодороге столкнулись Toyota и Lada.

По информации пресс-службы управления здравоохранения ЗКО, шесть человек погибли на месте аварии, еще один доставлен в больницу села Тайпак. Его состояние сейчас уточняется.

На месте работают сотрудники полиции. Другие подробности ДТП выясняются.