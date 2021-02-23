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    19:13, 22 Февраль 2021 | GMT +6

    Шесть человек погибли в ДТП на автодороге Уральск-Атырау

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    УРАЛЬСК. КАЗИНФОМ - Шесть человек погибли в страшной аварии на автодороге Уральск-Атырау. Еще один человек с различными травмами доставлен в сельскую больницу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Mgorod.kz.

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, жуткое ДТП произошло сегодня, 22 февраля, на трассе Уральск-Атырау, недалеко от поселка Тайпак. На автодороге столкнулись Toyota и Lada.

    По информации пресс-службы управления здравоохранения ЗКО, шесть человек погибли на месте аварии, еще один доставлен в больницу села Тайпак. Его состояние сейчас уточняется.

    На месте работают сотрудники полиции. Другие подробности ДТП выясняются.


    Теги:
    МВД РК ДТП Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Происшествия Западно-Казахстанская область
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