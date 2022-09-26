Шесть человек погибли в авариях из-за пьяных водителей в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала года по вине нетрезвых водителей произошло 16 аварий, в которых шесть человек погибли и 14 получили травмы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, за это же время 762 водителя лишились прав. Все они сели за руль в нетрезвом состоянии.

Один из последних эпизодов зарегистрировали в Петропавловске. Днем в центре города полицейские остановили Volkswagen Jeta. 36-летний водитель оказался в алкогольном опьянении. Автомобиль ему не принадлежал. Владелец машины сидел рядом, на пассажирском месте. Обоих привлекли к ответственности. Первого - за управление в нетрезвом виде, второго - за передачу управления лицу, находящемуся в состоянии опьянения.

«Решением суда к ним применtн административный арест сроком на 15 суток. Оба лишились права управления на семь лет», - сказал начальник управления местной полицейской службы Айдын Байматов.