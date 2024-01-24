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    10:52, 24 Январь 2024 | GMT +6

    Шесть человек погибли при взрыве 60-тонного грузовика с газом в Улан-Баторе

    Взрыв грузовика в Монголии
    Фото: news.mn

    В результате взрыва произошел крупный пожар у рынка Дунжингарав в Улан-Баторе. Погибли 6 человек, 10 пострадали, сгорели свыше 20 машин, передает агентство Kazinform со ссылкой на News.MN.

    Пожар в результате взорвавшегося грузовика с 60 тоннами газа начался у крупного рынка Дунжингарав в Улан-Баторе. После взрыва пламя перекинулось на расположенные рядом машины и жилые дома. Жителям близлежащих зданий рекомендовали эвакуироваться.

    Предварительной причиной случившегося называют столкновение газовоза с другим авто.

    На месте происшествия работают пожарные, сотрудники скорой помощи и полиции.

    Теги:
    Азия Видео Происшествия Мировые новости Взрыв Монголия
    Сафаргалиева Малика
    Автор
    Сафаргалиева Малика
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