Шесть человек погибли при взрыве 60-тонного грузовика с газом в Улан-Баторе

В результате взрыва произошел крупный пожар у рынка Дунжингарав в Улан-Баторе. Погибли 6 человек, 10 пострадали, сгорели свыше 20 машин, передает агентство Kazinform со ссылкой на News.MN.

Пожар в результате взорвавшегося грузовика с 60 тоннами газа начался у крупного рынка Дунжингарав в Улан-Баторе. После взрыва пламя перекинулось на расположенные рядом машины и жилые дома. Жителям близлежащих зданий рекомендовали эвакуироваться.

Предварительной причиной случившегося называют столкновение газовоза с другим авто.

На месте происшествия работают пожарные, сотрудники скорой помощи и полиции.