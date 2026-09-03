Шесть человек погибли при столкновении двух авто в Актюбинской области

Авария произошла вблизи города Кандыагаш. В результате столкновения двух автомобилей Toyota Camry погибли шесть человек, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе ДП Актюбинской области, по факту ДТП возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

— На 94-м километре автодороги Актобе — Астрахань, вблизи города Кандыагаш Мугалжарского района, столкнулись два автомобиля Toyota Camry. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли шесть человек. По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится досудебное расследование, направленное на установление всех обстоятельств произошедшего. Полиция выражает соболезнования родным и близким погибших, — сообщили в пресс-службе.

Полиция призывает водителей строго соблюдать правила дорожного движения, выбирать безопасную скорость и быть предельно внимательными на дороге.

Напомним, массовое ДТП произошло в туристическом районе Египта, в Министерстве иностранных дел Казахстана проверили данные о казахстанцах.