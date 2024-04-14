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    19:59, 13 Апрель 2024 | GMT +6

    Шесть человек погибли при нападении в Сиднее

    Шесть человек погибли при нападении в Сиднее
    Фото: freepik.com

    Неизвестный мужчина напал на посетителей торгового центра, расположенного неподалеку от австралийского пляжа Бонди в Сиднее. Несколько человек получили ножевые ранения, сотни людей эвакуированы, передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC News Русская служба.

    Очевидцы рассказали, что в оживленном торговом центре Сиднея царили «хаос и безумие», «крики, вопли и беготня людей». 

    Один из посетителей ТЦ рассказывает, что увидел женщину-полицейского и пошел за ней, а затем заметил, что в их сторону направляется человек, вооруженный «большим лезвием».

    — Он просто начал выдвигаться в нашу сторону, и я только слышал, как она сказала ему опустить оружие. А затем она в него выстрелила. Если бы она его не застрелила, он бы продолжал бежать, он был на взводе, — сказал посетитель.

    По словам мужчины, все выглядело так, будто мужчина «пришел убивать». Сам он видел два тела, мужчины и женщины, возле свадебного салона.

    Еще одна посетительница ТЦ рассказала, как увидела толпу бегущих людей и услышала выстрел.

    — Муж затащил нас в магазин Adairs, где женщина пыталась запереть двери, но не смогла, и мы пошли в кабинет, где закрылись изнутри и были там, пока за нами не приехала полиция, — рассказала она.

    Теги:
    Безопасность Мировые новости Нападение Австралия
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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