Шесть человек погибли на водоемах Алматинской области с начала года

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - С начала года на водоемах Алматинской области зарегистрировано шесть случаев гибели людей, в том числе двух детей. Об этом стало известно на информационной площадке «JETISÝ MEDIA», передает МИА «Казинформ».

По словам заместителя начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области Игоря Жукова, основными причинами гибели людей являются купание в необорудованных местах, несоблюдение элементарных правил поведения на воде, купание в состоянии алкогольного опьянения. Большинство несчастных случаев с участием детей происходит вследствие купания без присмотра взрослых.

«За пять месяцев 2021 года на водоемах зарегистрировано шесть случаев гибели людей, в том числе двух детей. Причины смерти: четыре случая несоблюдение правил при ловле рыбы, один случай недооценка собственных сил, один случай падения в водоем. В целях предотвращения несчастных случаев и гибели людей в купальный период сотрудниками ДЧС Алматинской области на постоянной основе проводится профилактическая работа по обеспечению безопасности граждан на водоемах города. Сохранение жизни человека – это государственно значимая задача, которой в нашем регионе уделяется постоянное внимание. Однако успех в ее решении зависит от каждого жителя города. При посещении водоемов необходимо строго соблюдать правила поведения на воде, знать приемы спасения и оказания первой помощи, что позволит обезопасить себя и окружающих», - сказал Игорь Жуков.

Необходимо подчеркнуть, что в результате проведенных работ в 2020 году в областном центре- городе Талдыкоргане, утонувших не зарегистрировано. А в 2021 году сотрудниками управления в целях проведения профилактических мероприятий по предупреждению и обеспечению гибели людей на воде совместно с представителями акимата города проведено обследование участков массового купания на реках Каратал и Балыкты.

«По результатам проверки выявлено восемь необорудованных и несанкционированных мест купания с массовым скоплением людей, где необходимо организовать дежурство и патрулирование по рекам Каратал и Балыкты. На опасных и необорудованных для отдыха и купания участках вдоль рек Каратал и Балыкты действуют 40 запрещающих и предупреждающих знаков, а также 14 запрещающих и предупреждающих знаков и 3 информационных стендов на городском пляже», - сказал старший офицер группы гражданской обороны УЧС г. Талдыкоргана Ерболат Нуркасен.