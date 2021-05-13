Шесть человек погибли на водоемах Алматинской области с начала года
По словам заместителя начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области Игоря Жукова, основными причинами гибели людей являются купание в необорудованных местах, несоблюдение элементарных правил поведения на воде, купание в состоянии алкогольного опьянения. Большинство несчастных случаев с участием детей происходит вследствие купания без присмотра взрослых.
«За пять месяцев 2021 года на водоемах зарегистрировано шесть случаев гибели людей, в том числе двух детей. Причины смерти: четыре случая несоблюдение правил при ловле рыбы, один случай недооценка собственных сил, один случай падения в водоем. В целях предотвращения несчастных случаев и гибели людей в купальный период сотрудниками ДЧС Алматинской области на постоянной основе проводится профилактическая работа по обеспечению безопасности граждан на водоемах города. Сохранение жизни человека – это государственно значимая задача, которой в нашем регионе уделяется постоянное внимание. Однако успех в ее решении зависит от каждого жителя города. При посещении водоемов необходимо строго соблюдать правила поведения на воде, знать приемы спасения и оказания первой помощи, что позволит обезопасить себя и окружающих», - сказал Игорь Жуков.
Необходимо подчеркнуть, что в результате проведенных работ в 2020 году в областном центре- городе Талдыкоргане, утонувших не зарегистрировано. А в 2021 году сотрудниками управления в целях проведения профилактических мероприятий по предупреждению и обеспечению гибели людей на воде совместно с представителями акимата города проведено обследование участков массового купания на реках Каратал и Балыкты.
«По результатам проверки выявлено восемь необорудованных и несанкционированных мест купания с массовым скоплением людей, где необходимо организовать дежурство и патрулирование по рекам Каратал и Балыкты. На опасных и необорудованных для отдыха и купания участках вдоль рек Каратал и Балыкты действуют 40 запрещающих и предупреждающих знаков, а также 14 запрещающих и предупреждающих знаков и 3 информационных стендов на городском пляже», - сказал старший офицер группы гражданской обороны УЧС г. Талдыкоргана Ерболат Нуркасен.