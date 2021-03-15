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Шесть человек погибли и 81 пропал из-за песчаной бури в Монголии

Автор:  
Руслан Сулейменов
15 Марта 2021, 10:30
Шесть человек погибли и 81 пропал из-за песчаной бури в Монголии

УЛАН-БАТОР. КАЗИНФОРМ - По сообщению государственного управления по чрезвычайным ситуациям Монголии, с вечера 13 марта до 9:00 15 марта 548 пастухов в девяти аймаках Монголии пропали без вести в результате песчаной бури. Об этом передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на издание Тhe paper.

По последним данным, из них 467 человек были найдены. Пять пастухов и пятилетний ребенок погибли.

Спасательные службы Монголии организуют личный состав и продолжают поиски 81 пропавшего пастуха.

В результате стихийных природных явлений (песчаная буря, снежный шторм, ураганный порывистый ветер до 34 м/с) произошло падение опор линий электропередач. В этой связи произошли отключения в электрических сетях в трех западных регионах Монголии (аймаки Ховд, Увс и Баян-Улгий).

По поступающим сведениям, после сильной песчаной бури в настоящее время на столицу Монголии город Улан-Батор обрушился снежный шторм.

По прогнозам синоптиков, песчаная буря и снежный шторм будут продолжаться большую часть сегодняшнего дня в Улан-Баторе и других районах страны.


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