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Шесть человек погибли, 19 пропали без вести в результате наводнений на Филиппинах

26 Декабря 2022, 18:00
Шесть человек погибли, 19 пропали без вести в результате наводнений на Филиппинах

МАНИЛА. СИНЬХУА - КАЗИНФОРМ - Шесть человек погибли и еще 19 числятся пропавшими без вести в результате сильных дождей и наводнений во многих регионах Филиппин в минувшие выходные, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

В отчете Национального совета по снижению рисков и ликвидации последствий бедствий (NDRRMC) говорится, что два человека погибли в регионе Бикол на острове Лусон, в то время как четверо погибли на севере Минданао, на юге Филиппин.

Что касается тех людей, о судьбе которых пока неизвестно, то NDRRMC заявил, что 10 из них пропали без вести в регионе Бикол. Сообщалось, что еще трое пострадали.

По сведениям NDRRMC, наводнения затронули более 100 тысяч человек в пяти регионах, главным образом в центральной и южной частях Филиппин. Почти 45 тысяч эвакуированных людей провели рождественские каникулы в 27 государственных приютах, в то время как остальные - у родственников.

NDRRMC добавил, что почти 50 домов были полностью или частично повреждены в результате сильных дождей и наводнений. Наводнения также сделали непроходимыми 14 дорог.


Фото: Агентство Анадолу



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