Шесть человек отравились угарным газом в двух областях страны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 22 ноября случаи отравления угарным газом зарегистрированы в Алматинской и Северо-Казахстанской областях, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

«В Талгаре в двухэтажном многоквартирном жилом доме из-за нарушения правил эксплуатации отопительной печи на твердом топливе (не очищен дымоход) получили отравление угарным газом и госпитализированы четверо детей, 2010, 2013, 2015 и 2017 годов рождения. Состояние пострадавших детей стабильное, находятся под наблюдением врачей», - говорится в сообщении.

Кроме того, на железнодорожной станции Сулы Тимирязевского района СКО в частном жилом доме из-за нарушения эксплуатации отопительной печи на твердом топливе (преждевременное закрытие заслонки) получили отравление угарным газом и госпитализированы женщина, 1985 года рождения, и ее дочь, 2008 года рождения. Отмечается, что у пострадавших наблюдается состояние средней степени тяжести.

Комитет по ЧС в целях предотвращения гибели людей от отравления угарным газом в жилых домах, напомнил о соблюдении правил безопасности: категорически запрещается использовать для розжига печей легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

не допускается сушить над печью и в непосредственной близости от нее дрова, одежду и другие горючие материалы;

в период сильных холодов, когда интенсивность и период топки увеличивается, нельзя допускать перекаливания печи, необходимо внимательно наблюдать за состоянием печи и примыкающим к ней строительным конструкциям;

не оставлять печь без присмотра, особенно не доверяйте контроль за ней детям;

обращать внимание на состояние заслонки, так как перекрытие дымового канала может привести к отравлению угарным газом;

в обязательном порядке проводить очистку дымохода не реже одного раза в 3 месяца и немедленно при ухудшении тяги.