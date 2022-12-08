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Шесть человек объявлены в розыск по фактам рейдерского захвата

8 Декабря 2022, 14:51
Шесть человек объявлены в розыск по фактам рейдерского захвата

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Агентством по финансовому мониторингу пресечена деятельность группы лиц, которая длительное время промышляла рейдерскими захватами. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на АФМ.

Как сообщалось ранее, в рамках досудебного расследования 5 участников арестованы. Организатор Коспаев Елдос, а также его доверенные лица Имашев Ерлан и Шалин Руслан объявлены в розыск. В отношении них судом заочно санкционировано мера пресечения - содержание под стражей. Дополнительно установлены другие соучастники преступлений – Коспаев Айдос, Кудряшева Оксана и Кузнецов Алексей. Они также объявлены в розыск. «В случае если вам стало известно о местонахождении разыскиваемых, просим сообщить по телефонам доверия АФМ. За предоставление информации предусмотрено денежное вознаграждение. Конфиденциальность гарантируется. Иная информация по делу на основании статьи 201 УПК, разглашению не подлежит», - добавили в пресс-службе АФМ.


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