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Шесть человек не пропустили из-за коронавируса на территорию СКО

19 Марта 2020 13:33
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Шесть человек не пропустили из-за коронавируса на территорию СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Заместитель командира войсковой части 2032 Пограничной службы КНБ РК Ербол Габбасов на брифинге в региональной службе коммуникаций сообщил о шести случаях, когда иностранцев не пропустили на территорию Северо-Казахстанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Гражданка Германии ехала на поезде. Отправили ее назад, поскольку она попадала под категорию «1А». Гражданин Беларуси пытался заехать на фуре. Это было еще до вступления разрешения для грузоперевозчиков. Он выезжал в неблагополучные по коронавирусу страны. Поэтому его не впустили на территорию области», - сказал Е. Габбасов.

Он еще раз напомнил, что в стране введено ограничение на въезд и выезд гражданам РК и иностранцам. За исключением граждан Казахстана, которые раньше выехали за пределы страны и сейчас возвращаются домой.

Ранее Пограничная служба давала подробное разъяснение об ограничении на въезд и выезд с территории Казахстана.


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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Пограничники, Коронавирус, Пневмония в Китае,
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Автор:

Олеся Жуковень

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