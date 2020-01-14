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Шесть человек эвакуировали из снежного перемета в Акмолинской области
14 Января 2020 12:45
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КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Зерендинском районе Акмолинской области из снежного перемета эвакуированы шесть человек, среди которых два ребенка, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС региона.
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По информации ведомства, 14 января в 00.14 в районе села Коктерек была проведена эвакуация людей, машина которых застряла в снежном перемете.
«Силами пяти спасателей ГУ «СП и АСР» ДЧС эвакуировано шесть человек, из них двое детей. Никто в медицинской помощи не нуждался», - пояснили в ведомстве.
Ключевые слова: Акмолинская область, Происшествия, Погода,
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