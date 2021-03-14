Шесть человек экстренно доставили в больницы вертолетами Казавиаспаса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 12 марта 2021 года 6 воздушных судов авиационного подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям РК были задействованы в полетах по медицинской эвакуации в четырех областях республики - Павлодарской, Актюбинской, Туркестанской и Алматинской, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казавиаспаса МЧС РК.

В Павлодарской области из поселка Шарбакты Щербактинского района транспортировали новорожденного малыша, а также пожилую женщину с Актогайского района, из городов Хромтау Актюбинской области и Жетысай Туркестанской области – двоих мужчин, в Алматинской области из города Талдыкорган - ребенка и женщину.

Всем госпитализированным необходимо было оказать экстренную медицинскую помощь в областных специализированных медицинских учреждениях. Для транспортировки граждан были использованы воздушные суда Eurocopter ЕС-145, а также КА-32А11ВС.

«Благодаря оперативным действиям пилотов «Казавиаспаса» и медицинских работников Национального координационного центра экстренной медицины все спасательные операции удалось выполнить оперативно и без происшествий.

Под выполнение полетов по медицинской эвакуации поисково-спасательным операциям обеспечена дислокация и дежурство воздушных судов авиационного подразделения МЧС в 13 городах республики», - отметили в Казавиаспасе.