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    23:58, 13 Март 2021 | GMT +6

    Шесть человек экстренно доставили в больницы вертолетами Казавиаспаса

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 12 марта 2021 года 6 воздушных судов авиационного подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям РК были задействованы в полетах по медицинской эвакуации в четырех областях республики - Павлодарской, Актюбинской, Туркестанской и Алматинской, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казавиаспаса МЧС РК.

    В Павлодарской области из поселка Шарбакты Щербактинского района транспортировали новорожденного малыша, а также пожилую женщину с Актогайского района, из городов Хромтау Актюбинской области и Жетысай Туркестанской области – двоих мужчин, в Алматинской области из города Талдыкорган - ребенка и женщину.

    Всем госпитализированным необходимо было оказать экстренную медицинскую помощь в областных специализированных медицинских учреждениях. Для транспортировки граждан были использованы воздушные суда Eurocopter ЕС-145, а также КА-32А11ВС.

    «Благодаря оперативным действиям пилотов «Казавиаспаса» и медицинских работников Национального координационного центра экстренной медицины все спасательные операции удалось выполнить оперативно и без происшествий.

    Под выполнение полетов по медицинской эвакуации поисково-спасательным операциям обеспечена дислокация и дежурство воздушных судов авиационного подразделения МЧС в 13 городах республики», - отметили в Казавиаспасе.


    Теги:
    Здравоохранение МЧС Транспорт Другие государственные органы Общество
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