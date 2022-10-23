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Шесть человек доставлены в больницу после ДТП в Атырау

Автор:  
Виктор Сутягин
23 Октября 2022, 14:35
Шесть человек доставлены в больницу после ДТП в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Шесть человек доставлены сегодня в больницу с серьезными травмами после ДТП в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в департаменте полиции Атырауской области, дорожно - транспортное происшествие произошло сегодня около 10:00 на 5 километре трассы Атырау-Уральск.

Водитель автомобиля марки Hyundai Sonata 1983 года рождения совершил столкновение с автомобилем Hyundai Accent под управлением водителя 2000 года рождения. В результате столкновения 6 человек получили различные телесные повреждения, в том числе очень серьезные, и были доставлены в областную больницу. В настоящее время собраны соответствующие документы, проводятся следственные действия.


Атырауские стражи порядка предупреждают о необходимости соблюдения правил дорожного движения.

Как ранее сообщалось, прошлым вечером пять человек погибли и трое пострадали при ДТП в Атырауской области.




Атырауская область   ДТП   Видео   Атырау  
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