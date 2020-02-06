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Шесть часов искали заблудившегося в степи мужчину в Северо-Казахстанской области

6 Февраля 2020 14:10
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Шесть часов искали заблудившегося в степи мужчину в Северо-Казахстанской области

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области 33-летний мужчина заблудился в непогоду в степи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, мужчина заблудился в чистом поле между селами Караагаш Есильского района и Рублевкой Аккайынского района. До того, как разрядился телефон, успел позвонить в службу 112. Сказал, что рядом опоры линий электропередач.

Из пожарной части села Явленки на вездеходе «ТРЭКОЛ» выехала поисково-спасательная группа. Поисковые работы шли шесть часов. Разыгралась метель. Но спасатели успели заметить цепочку следов, которая вела к заброшенному селу.

Там, в пустом здании склада, и обнаружили мужчину. Он развел костер и думал о том, что делать дальше. Говорит, что очень хотелось спать. По словам спасателей, мужчина мог уснуть и уже не проснуться.

«24 января я отметил своё 33-летие. А сегодняшняя дата - мой второй день рожденья», - сказал мужчина.

После непродолжительного затишья в регионе вновь разыгралась непогода. Жители области каждый день получают штормовые предупреждения и сообщения о закрытии дорог. Пятого февраля оттепель днем сменилась метелью вечером. На период непогоды в области открыли горячую линию.


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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Происшествия, Другие государственные органы,
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Автор:

Олеся Жуковень

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