Шесть боев казахстанок за выход в финал ЧМ-2023 по боксу покажут в прямом эфире

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В четверг, 23 марта, шесть казахстанских спортсменок будут бороться за выход в финал женского чемпионата мира-2023 в Нью-Дели (Индия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В полуфинале Казахстан представят Алуа Балкибекова (48 кг), Карина Ибрагимова (57 кг), Надежда Рябец (66 кг), Валентина Хальзова (75 кг), Фариза Шолтай (81 кг) и Ляззат Кунгейбаева (+81 кг).

Все бои пройдут в вечерней сессии, которая начнется в 18:30 по астанинскому времени. Прямая трансляция будет доступна для просмотра на телеканале «Qazsport».

1-я пара, ринг А. Алуа Балкибекова — Ниту Гангас (Индия)

5-я пара, ринг Б. Карина Ибрагимова — Линь Юйтин (Тайвань)

8-я пара, ринг Б. Надежда Рябец — Ян Лю (Китай)

10-я пара, ринг Б. Валентина Хальзова — Кейтлин Паркер (Австралия)

11-я пара, ринг Б. Фариза Шолтай — Ван Лина (Китай)

12-я пара, ринг Б. Ляззат Кунгейбаева — Айнур Рзаева (Азербайджан).