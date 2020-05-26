Шесть базовых принципов мирных собраний внедрены в новом законе - МИОР РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-министр информации и общественного развития Данияр Есин рассказал о новеллах подписанного закона «О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил вице-министр, в законе внедрены шесть базовых принципов мирных собраний: ненасильственный характер; законность; обеспечение государственной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья, защиты прав и свобод других лиц; добровольность участия; презумпция в пользу проведения собрания; ответственность сторон.

«Принцип ответственности внедряется для обеспечения законности деятельности всех субъектов мирных собраний. Этот принцип будет распространяться не только на организаторов и участников мирных собраний, но и на местные исполнительные и правоохранительные органы», - сказал вице-министр информации и общественного развития в ходе онлайн-брифинга в СЦК.

Также он рассказал о понятийном аппарате, внедренном в законе.

«Одним из недостатков предыдущего законодательства является отсутствие четкого регламентирования форм мирных собраний. Установление в законе понятийного аппарата позволило сформировать такие ключевые понятия, как мирные собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование и разграничить их между собой», - отметил Д. Есин.

Напомним, 25 мая 2020 года Главой государства подписан Закон «О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан».