Шесть бань сгорели за выходные в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Спасателями Восточного Казахстана за выходные дни ликвидировано 3 автопожара, потушено 6 бань и 2 возгорания на территории жилых домов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.

В ведомстве сообщили, что в селе Жарсу Зайсанского района во дворе жилого частного дома горело 20 тонн сена. Пожарные ликвидировали возгорание. Неосторожное обращение с огнем стало причиной случившегося.

В этот же день спасателями ликвидирован пожар в Аягозе. В городе загорелись деревянные конструкции стен, потолочного перекрытия, крыши бани на общей площади 12 кв.м.

Аналогичный пожар произошел в селе Зевакино Шемонаихинского района. Огнеборцы боролись с пламенем, которое охватило баню на территории частного дома на площади 16 кв.м. Еще 4 пожара в помещениях бань были ликвидированы огнеборцами в поселке Глубокое, Зайсанском районе и сразу два - в Усть-Каменогорске. Причиной пожаров стало несоблюдение требований пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи.

«Что делать, чтоб не допустить пожаров в банях? Необходимо постоянно следить за исправностью печи и дымохода. Очищать от сажи, заделывать трещины глиняно-песочным раствором, белить дымовую трубу на чердаке и выше кровли. Во время топки нельзя оставлять печь без наблюдения, так как возможно выпадение горящих углей. Перед топочным отверстием должен быть прибит металлический лист размером не менее 50х70 см. Следите за состоянием электропроводки, розеток и выключателей», - предупредили в пресс-службе ДЧС ВКО.

Накануне пожар произошел на 43 км трассы Усть-Каменогорск-Алматы. Во время движения грузового автомобиля марки «Renault Premium» произошло возгорание деталей двигателя, панели приборов, обшивки кабины, передних колес, тента полуприцепа, а также перевозимого стройматериала (каменная вата Isoterm в объеме 83 м.куб.) на площади 39 кв.м. Прибывшие на место происшествия спасатели ликвидировали загорание автотранспорта.

В этот же день в Усть-Каменогорске загорелся автомобиль марки «BMW», который находился в заброшенном гараже. 1 февраля в областном центре ликвидирован огонь охвативший автомобиль «Lada LARGUS» на площади 10 кв.м. По причине всех автопожаров отрабатывается версия: неосторожное обращение с агрегатом повышенной опасности. По причине всех автопожаров рассматривается версия «неосторожное обращение с огнем».

«Как избежать автопожара? Вовремя проходить технический осмотр и устанавливать магнитолу, сигнализацию, предпусковой подогреватель двигателя только в специализированных центрах. Если стоит газовое оборудование, следует периодически проходить ТО в специализированной мастерской, а в случае появления запаха газа немедленно обращаться к специалис­ту. В салоне автомобиля всегда должен быть углекислотный огнетушитель с не истекшим сроком годности», - пояснили в ДЧС ВКО.

Фото: пресс-службы ДЧС ВКО