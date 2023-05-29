Шерстяной камень извлекли из желудка подростка в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Хирурги Северо-Казахстанской многопрофильной детской областной больницы провели редкую операцию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы медучреждения, девочка обратилась с жалобами на боли в животе. Пациентке провел фиброгастродуоденоскопию (ФГДС) и плановое обследование. В результате диагностировали редкое образование в желудке. Операцию по его извлечению производил заведующий хирургическим отделением Геннадий Беляев.

Девочка в послеоперационном периоде находилась в хирургическом отделении, сейчас пациентка чувствует себя хорошо и ее отпустили на восстановление домой.

«Во время операции хирурги увидели трихобезоар. Переводится этот термин как «желудочный камень из шерсти. Трихобезоары образуются при попадании в желудок волос, шерсти и встречаются у детей (чаще у девочек), имеющих вредную привычку или патологическую наклонность жевать и проглатывать волосы, шерстяные изделия, войлок. В итоге в желудке образуется «волосяная опухоль», состоящая из клубка переплетенных и склеенных волос, пропитанных пищевыми массами и слизью», - прокомментировали в пресс-службе больницы.