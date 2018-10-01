Шерхан Муртаза похоронен на Кенсайском кладбище в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Известный писатель и журналист Шерхан Муртаза похоронен на Кенсайском кладбище в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня в Казахском государственном академическом драматическом театре имени М. Ауэзова состоялись проводы в последний путь известного литератора Шерхана Муртазы.

«Вся нация, как и журналистское сообщество, переживают тяжелое горе. Траурные речи были произнесены над телом народного писателя Казахстана, лауреата Государственной премии Шерхана Муртазы, который без устали трудился для народа, стал лицом и голосом нации. Всю свою сознательную жизнь он посвятил руководящей работе в казахской прессе. За особое государственное мышление его называли «редактором редакторов», ему были благодарны читатели. Да будет ему земля пухом», - сказал аким Алматы Бауыржан Байбек.

Поэт, драматург Нурлан Оразалин рассказал о том, каким Шерхан Муртаза был журналистом и редактором.

«Руководить газетой могучей империи «Социалистік Қазақстан-Егеменді Қазақстан» был назначен Шер ага. До этого он руководил газетой «Қазақ әдебиеті», и по решению Центрального комитета пришел руководить газетой «Социалистік Қазақстан». Он изменил название газеты на «Егемен Қазақстан». В то время он был избран в депутаты республиканского парламента. Казахстанская общественность ожидала не от других, а от Шерхана Муртазы честных и справедливых, пламенных и правдивых выступлений. Подавляющее большинство из 360 депутатов тогда было националистами, казахскими интеллектуалами. Неординарно мыслящий человек Шерхан Муртаза в годы независимости всегда был с Нурсултаном Назарбаевым. Слушать его собиралось множество людей. Умел он сказать. Он умел говорить смело и без уверток. За это его уважали», - сказал Н.Оразалин.

Известный литератор также отметил, что Шерхан Муртаза был одним из немногих, кто показывал историческую правду. Он посвятил 30 лет своей жизни написанию «Қызыл жебе». Работал в архивах Ташкента, Омска, Санкт-Петербурга, Москвы, Оренбурга.

«Турар Рыскулов жил в очень сложный период. В то время между деятелями Алаша были разногласия. Некоторые придерживались коммунистических взглядов, другие хотели национальное государство. «Кызыл жебе» - единственное произведение, в котором была описана неприкрытая историческая правда о том времени. Сегодня мы провожаем не рядового писателя и даже не известного писателя, а великого сына казахского народа», - сказал Н.Оразалин.





Напомним, известный казахстанский писатель и общественный деятель Шерхан Муртаза в 86-летнем возрасте после тяжелой болезни скончался 9 октября около 18:30 часов в городе Алматы.



Глава государства Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования родным и близким Шерхана Муртазы в связи с его кончиной.

Шерхан Муртаза родился в 1932 году в Жуалинском районе Жамбылской области. В 1955 году окончил факультет журналистики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. В молодые годы работал корреспондентом газет «Лениншіл жас» и «Социалистік Қазақстан». В 1963-1970 годах был редактором газеты «Лениншіл жас». Позднее был главным редактором издательства «Жазушы» и альманаха «Жалын», журнала «Жұлдыз», вторым секретарем правления Союза писателей Казахстана, главным редактором газеты «Қазақ әдебиеті» и секретарем правления Союза писателей. В 1989-1992 годах работал главным редактором газеты «Егемен Қазақстан», в 1992-1994 годах - председателем Государственной телерадиокомпании РК. Был депутатом Мажилиса Парламента РК.

Написанные Шерханом Муртазой в разные годы повести «Табылған теңіз», «Белгісіз солдаттың баласы», «Ахметжанның анты», «Мылтықсыз майдан», рассказы «41-жылғы келіншек», «Интернат наны», романы «Қара маржан», «Жүрекке әжім түспейді», «Не жетпейді?», состоящий из 5 книг «Қызыл жебе», «Ай мен Айша», безусловно, останутся бессмертными произведениями казахской прозы.

Автор: Гульмира Госманали