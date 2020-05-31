Шеремета – о бое с Головкиным: Пусть хоть на Луне

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Польский боксер Камил Шеремета (21-0, 5 КО) признался, что долго ждал шанса сразиться с таким чемпионом, как Геннадий Головкин (40-1-1, 35 КО), и готов провести бой с ним где угодно, сообщает Sports.kz.

«Мне все равно, в какой стране будет мой бой с Головкиным, если его решат куда-то перенести из-за пандемии. Пусть хоть на Луне, хоть с марсианами — без разницы. Главное, чтобы этот бой состоялся. Я уже 18-19 лет в боксе и, наконец, он начал окупаться — теперь я могу этим зарабатывать. Я считаю, что заслужил этот шанс. Я хочу дать Головкину хороший бой, чтобы в итоге быть довольным собой. Я хочу стать чемпионом мира и вписать себя в историю!» — заявил Шеремета.

Ожидается, что Головкин и Шеремета встретятся в августе в Чикаго (США).









