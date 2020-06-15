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Шенген открывает внутренние границы

15 Июня 2020 04:10
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Шенген открывает внутренние границы

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В общей сложности три месяца в Европе были закрыты границы из-за эпидемии коронавируса. Однако в ночь на понедельник, 15 июня, они будут вновь открыты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

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В числе стран, которые решили снять ограничения на въезд: Бельгия, Германия, Нидерланды, Франция, Швейцария и другие. Правда, пока речь идет лишь о внутренних границах Шенгенской зоны. Это означает, что въезд будет открыт только для европейцев, да и то не для всех.

Что же касается стран за пределами Шенгенской зоны, то для них ограничения пока остаются в силе. По всей видимости, они будут отменены только в июле.

«Мы подошли к моменту, когда внутренние границы могут быть открыты. Это рекомендация Европейской комиссии и многие страны согласились с этим», - заявила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон.

Впрочем, рекомендация рекомендацией, но вот Испания, например, снимет ограничения лишь 21 июня. А в Греции границы хоть и будут открыты с понедельника, все равно продолжит действовать карантин для граждан государств ЕС, где эпидемия свирепствовала сильнее всего.

Напомним, что Шенгенское соглашение было подписано в 1985 году, однако реально вступило в силу лишь десять лет спустя. На сегодняшний день в Шенгенскую зону входят 26 государств, в ней проживают 420 миллионов европейцев.


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#Туризм   #Транспорт   #Евросоюз   #Коронавирус  
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