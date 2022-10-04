Схемы незаконного усыновления казахстанских детей установила прокуратура

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Органы прокуратуры изучили вопросы усыновления детей в контексте скрытой торговли несовершеннолетними. Установлено несколько противоправных схем, повлекших массовые случаи незаконного усыновления, в том числе гражданами иностранных государств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Нарушениям способствуют действия и бездействие должностных лиц, пробелы в законодательстве и несовершенство республиканского банка данных детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, желающих принять их на воспитание в свои семьи.

«Наиболее распространена схема – когда в отношении детей устанавливается отцовство мужчины, состоящего в браке с другой женщиной, а биологическая мать отказывается от ребенка и передает его «отцу». Согласно пункту 5 статьи 47 Кодекса «О браке (супружестве) и семье» отцовство лица, не состоящего в браке с матерью ребенка, устанавливается путем подачи в регистрирующий орган совместного заявления. Это позволяет потенциальным усыновителям договориться с беременными женщинами, планирующими отказаться от ребенка, обходя тем самым требование о постановке на учет и прохождении сопутствующих усыновлению процедур. При этом, как показывает практика, во многих случаях указанные отцами лица фактически ими не являются», - говорится в опубликованном на сайте «Открытые НПА» консультативном документе регуляторной политики к проекту закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам образования и защите прав ребенка».

Другая распространенная схема, указанная в документе, – усыновление на основании заявлений об отказе от детей, в том числе в пользу родственников. По сведениям Министерства юстиции, с 2015 года нотариально удостоверено 1,4 тыс. таких действий. Наличие родства в этих случаях судами устанавливалось со слов заявителей и свидетелей. В делах нет документов, подтверждающих родственные отношения.

Например, в Алматинской области коллега одного из усыновителей родила вне брака дочь и по их просьбе передала ребенка сразу же после рождения. При этом усыновители не являются родственниками биологической матери ребенка, в орган опеки не обращались и на учете как потенциальные усыновители не состояли. Несмотря на несоблюдение процедуры усыновления, отсутствие родственных связей, орган опеки попросил суд удовлетворить заявление.

Другая часть заявлений об отказе от детей выписана в пользу третьих лиц, тогда как в Казахстане не предусматривается адресное усыновление. Всего установлено 150 таких отказов, на основании которых усыновлены дети. Кроме того, при оформлении указанных отказов имеются действия, по которым нотариусами осуществлено удостоверение подписи в заявлениях об отказе от ребенка, хотя законом «О нотариате» такая форма не предусмотрена.

В основном усыновители, получив нотариально удостоверенное заявление от матери, сразу же забирают ребенка, инициируя усыновление только через некоторое время. В некоторых случаях такой вопрос не поднимается вовсе.

«На сегодня отсутствует четкая регламентация порядка действий органов опеки и лиц, в пользу которых мать (родители) отказывается от ребенка, до окончательного разрешения вопроса и вступления решения суда в законную силу», - отмечается в документе.