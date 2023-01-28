Схемы лжетранзита авто почти на 100 млн тенге выявили в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Схемы лжетранзита автотранспортных средств выявили в департаменте государственных доходов по Мангистауской области. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов Министерства финансов РК, передает МИА «Казинформ».

Доставка иномарок из дальнего зарубежья была поставлена на поток, преступная схема предусматривала заведомо ложное завершение транзита, что позволяло контрабандистам извлекать большую выгоду.

Контрабандные автомобили из Грузии на автовозах по схеме «лжетранзита» из морского порта «Курык» направлялись в Узбекистан.

По документам 22 легковых авто через порт «Курык» везли в Узбекистан. Однако три автовоза так и не прибыли в пункт назначения – Ташкент.

Согласно заключению, предварительная сумма ущерба государству составила свыше 98,8 миллиона тенге.

Материалы дела для дальнейших процессуальных мер переданы в департамент по экономическим расследованиям Мангистауской области. Окончательное решение с определением степени вины подозреваемых будет принято по результатам расследования.

Также установлено, что в 2019 – 2022 годы в Казахстан через таможенные пункты пропуска Мангистауской области по процедуре «временного ввоза» завезено более десяти тысяч автотранспортных средств, из них у 9800 авто прошел срок и не осуществлена обязанность их обратного вывоза из ЕАЭС. Государство недополучило в виде неуплаченных таможенных платежей и налогов свыше 10 млрд тенге.

По фактам проводится соответствующая совместная работа с органами полиции, а также налаженный обмен информацией с таможенными органами ЕАЭС.