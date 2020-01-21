Схемы хищения бюджетных средств для трудоустройства молодежи раскрыты в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Прокуратура Акмолинской области в ходе проверки Управления молодежной политики установила факты хищения бюджетных средств, выделенных для обеспечения занятости и трудоустройства молодежи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

«Бывший специалист управления по подложным документам производил формальное трудоустройство студентов в молодежные организации, с руководителями которых состоял в дружеских отношениях. В результате мошеннических действий похищено более 1 млн 400 тыс. тенге», - сообщает ведомство.

Приговором Кокшетауского городского суда бывший госслужащий осужден по статье 190 Уголовного кодекса и ему назначено наказание в виде штрафа в десятикратном размере – свыше 14 млн тенге.

Этим же приговором три бывших руководителя молодежных общественных объединений осуждены к ограничению свободы сроком на 2 года.

Приговор вступил в законную силу.

Работа в данном направлении будет продолжена, говорится в сообщении.