Схемы движения нескольких маршрутов изменятся в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Схема движения нескольких столичных маршрутов изменится, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу компании City Transportation Systems в сети Instagram.

В сообщении компании City Transportation Systems сообщается, что некоторые пассажирские маршруты изменят схемы движения в связи с работами по расширению железнодорожных путей.

«Вниманию жителей ж/м «Железнодорожный» и пассажиров маршрутов №№ 15, 15 А, 22, 22А!

С 25 по 28 октября текущего года на участке от транспортной развязки, расположенной на пересечении проспекта Р. Кошкарбаева и проспекта Аль-Фараби до улицы Иманак (ЖМ «Железнодорожный») будут проводиться работы по расширению железнодорожных путей, в связи с чем, будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств.

Временно будет изменена схема движения маршрутов №№ 15, 15А, 22, 22А.

Маршрут № 15А не будет заезжать в ж/м «Железнодорожный», будет курсировать только до Индустриального парка. Маршруты №№ 15, 22, 22А будут курсировать в ж/м «Железнодорожный» через объездную», - сказано в сообщении компании.



