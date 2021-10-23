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    09:50, 23 Октябрь 2021 | GMT +6

    Схемы движения нескольких маршрутов изменятся в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Схема движения нескольких столичных маршрутов изменится, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу компании City Transportation Systems в сети Instagram.

    В сообщении компании City Transportation Systems сообщается, что некоторые пассажирские маршруты изменят схемы движения в связи с работами по расширению железнодорожных путей.

    «Вниманию жителей ж/м «Железнодорожный» и пассажиров маршрутов №№ 15, 15 А, 22, 22А!

    С 25 по 28 октября текущего года на участке от транспортной развязки, расположенной на пересечении проспекта Р. Кошкарбаева и проспекта Аль-Фараби до улицы Иманак (ЖМ «Железнодорожный») будут проводиться работы по расширению железнодорожных путей, в связи с чем, будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств.

    Временно будет изменена схема движения маршрутов №№ 15, 15А, 22, 22А.

    Маршрут № 15А не будет заезжать в ж/м «Железнодорожный», будет курсировать только до Индустриального парка. Маршруты №№ 15, 22, 22А будут курсировать в ж/м «Железнодорожный» через объездную», - сказано в сообщении компании.



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