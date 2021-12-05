Схемы движения некоторых маршрутов продлевают в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Схемы движения некоторых столичных маршрутов продлеваются с 6 декабря, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании City Transportation Systems.

«6 декабря продлевается схема движения маршрутов №№15,15А,35 до пересечения улицы Бухар-жырау – улицы 38», - говорится в сообщении компании City Transportation Systems.





Напомним, ранее аким Нур-Султана Алтай Кульгинов рассказал о ситуации с общественным транспортом в столице.

По его словам, количество жителей города увеличивается. Соответственно, больше требуется и количество единиц общественного транспорта.

«Имеются частные автопарки, но, с учетом увеличения количества жителей, – каждый год плюс 55-60 тысяч человек – количество автопарка и общественного парка мы тоже должны увеличивать. Поэтому частный инвестор за свои деньги в этом году построил автобусный парк, и начиная с этого года в ближайшие пять-шесть лет увеличится количество автобусов. В ближайшее время есть планы поставить дополнительно 100 электробусов за счет частных инвестиций. То есть, мы создаем условия, будем предоставлять линии общественного транспорта через конкурс, будем субсидировать. Общественный транспорт - не сказать, что это выгодный бизнес. Это социальный проект, и общественный транспорт везде субсидируется. И мы будем субсидировать. Такой вид поддержки мы будем оказывать инвестору», - пообещал аким.