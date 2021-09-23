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    20:47, 22 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Схемы движения изменятся в ряде улиц Нур-Султана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Движение транспорта поменяется на нескольких улицах Нур-Султана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата столицы.

    Разворотные площадки перед пешеходными переходами оказали положительный эффект для разгрузки улично-дорожной сети. Нововведение будет внедрено еще на 5 участках улиц: три по улице Онгарсыновой, один по улице Бокейхана в районе Назарбаев центра и один по улице Керей Жанибек хандар в районе СШ №76.

    Планируется запретить левый поворот на перекрестках пр. Мангилик ел – пр. Улы дала (при движении от ул. Бокейхана), пр. Тауелсиздик – ул. Нажимеденова (от ул. Калдаякова), ул. Туркестан – ул. Керей Жанибек хандар (от ул. Алматы).

    Также намечены работы по установке дополнительных секций светофора: перекресток ул. Айтматова – ул. Мухамедханова при движении направо в направлении Коргалжынского шоссе, перекресток пр. Мангилик ел – ул. Бухар Жырау налево в направлении ул. Туркестан, перекресток пр. Сарыарка – ул. Сейфуллина существующий световой сигнал «+» будет заменен на дополнительную секцию налево.

    Все вышеуказанные планируемые мероприятия будут реализованы до конца сентября 2021 года.

    Данные изменения запланированы акиматом города Нур-Султан совместно с Департаментом полиции для повышения пропускной способности дорог и обеспечению безопасности движения.


    Теги:
    Дороги Транспорт Астана Акимат Главная
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