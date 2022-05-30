30 Мая 2022 03:00

Схемы движения 23 автобусных маршрутов временно изменили в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 23 автобусных маршрута курсируют по измененным схемам движения до окончания ремонтных работ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу компании City Transportation Systems в сети Instagram.

До завершения ремонтных работ, временно изменены схемы движения 10 маршрутов №№ 5, 5А, 12, 20, 21, 25, 31, 40, 71, 48.

Ранее также сообщалось об изменении схем движения 13 маршрутов № 7, 14, 19, 72, 6, 9, 10, 23, 22, 22А, 33, 37, 81.



