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    Схему движения некоторых автобусов временно изменили в Алматы

    3 Февраля 2023, 10:10

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В транспортном холдинге Алматы сообщили, что 4 февраля с 12:00 до 5 февраля 08:00 в связи со съемками художественного фильма будут временно изменены схемы маршрутов №45, 95, 121, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Схемы маршрутов будут временно изменены следующим образом:

    №45 – в восточном направлении – ул. Тимирязева – ул. Желтоксан – пр. Абая – пр. Достык – далее по схеме, в обратном направлении – пр. Достык – пр. Абая – ул. Желтоксан – далее по схеме;

    №95 и №121 – в восточном направлении – ул. Сатпаева – ул. Желтоксан – пр. Абая – пр. Достык – далее по схеме, в обратном направлении – пр. Достык – пр. Абая – ул. Желтоксан – ул. Сатпаева – далее по схеме.

    Также в связи со съемками фильма будет временно закрыта для движения площадь Республики от проспекта Назарбаева до улицы Желтоксан. На данной локации пройдут съемки с использованием пиротехники, дыма и массовки – возможны громкие звуки, дым.

    «Компания, отвечающая за производство фильма, предупредила жителей ближайших домов и заранее приносит извинения жителям города за возможные неудобства», - проинформировали в транспортном холдинге.

    Ранее акимат предупредил жителей и гостей города о съемках художественного фильма на разных открытых локациях.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Транспорт Дороги
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