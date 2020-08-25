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Схема движения изменилась рядом с алматинской барахолкой

25 Августа 2020 14:35
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Схема движения изменилась рядом с алматинской барахолкой

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Рядом с алматинской барахолкой изменилась схема движения для автотранспорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«С 25 августа 2020 года на участке дороги улицы Северное Кольцо севернее с улицей Москвина (ТД «Адем») будет запрещен разворот для транспортных средств в южном направлении», - сообщили в акимате.

Разворот будет предусмотрен с улицей Москвина (между ТД «Адем» и ТД «Байсат»), на перекрестке которого будет установлен новый светофорный объект.



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#Алматы   #Акимат   #Транспорт   #Дороги  
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Автор:

Данияр Дауталиев

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