Схема движения изменилась рядом с алматинской барахолкой

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Рядом с алматинской барахолкой изменилась схема движения для автотранспорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 25 августа 2020 года на участке дороги улицы Северное Кольцо севернее с улицей Москвина (ТД «Адем») будет запрещен разворот для транспортных средств в южном направлении», - сообщили в акимате.

Разворот будет предусмотрен с улицей Москвина (между ТД «Адем» и ТД «Байсат»), на перекрестке которого будет установлен новый светофорный объект.